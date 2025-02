Prime Video oficializa contratação de ex-Globo companheiro de Galvão Bueno

Especula-se que a contratação tenha partido de um pedido do narrador na montagem do time para exibições do Brasileiro e Copa do Brasil

O Prime Video oficializou nesta segunda-feira, 17, a contratação de Mauro Naves como comentarista para as transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão 2025. A plataforma reeditará a parceria dos tempos de Globo entre o jornalista e Galvão Bueno – contratado para narrar os jogos pela plataforma. Além a dupla, a equipe esportiva do streaming ainda conta com outros seis nomes de peso.

Mauro Naves deixou a ESPN para firmar um contrato de dois anos com a plataforma de streaming, com investimento pesado na programação esportiva. Vale destacar que a Amazon adquiriu, com exclusividade, os direitos de 38 jogos da LFU (Liga Forte União) do Brasileirão até 2029. Ou seja, uma partida por rodada.