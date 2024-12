Camila Queiroz não estará na sequência de "Êta Mundo Bom", que tem estreia prevista para o final do primeiro semestre de 2025 / Crédito: Divulgação/Globo

Foi confirmada a ausência da atriz Camila Queiroz na sequência de “Êta Mundo Bom!” (2016). Com previsão de estreia para o final do primeiro semestre de 2025, a trama será exibida na Globo com o título “Êta Mundo Melhor!”. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. Em publicações anteriores, já havia sido confirmado pela coluna que o marido de Camila, Klebber Toledo, também não renovou seu contrato para a continuação da novela.

Na trama original, Camila interpreta a inocente Mafalda, que sempre queria que Romeu, personagem de Klebber, mostrasse o "cegonho" para ela. À época, a frase foi alvo de repercussão e se tornou um bordão nas ruas do País.

A sequência, escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Mauro Wilson, entrará no lugar da atual novela das seis, “Garota do Momento”, e promete resgatar a combinação de humor, drama e otimismo que conquistou o público em 2016. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Retorno de Ary Fontoura às novelas da Globo Diferente de Camila, personagens como Candinho (Sérgio Guizé) e Sandra (Flávia Alessandra) terão seu retorno garantido na nova trama. Entre os destaques, está a volta de Ary Fontoura, que interpretou Quinzinho, o marido submisso de Cunegundes, personagem de Elizabeth Savalla.