'Ainda Estou Aqui' ganha o Oscar? Marcelo Rubens Paiva opina sobre chances: 'Dificílimo'

FILME está na categoria de Melhor Filme Internacional / Crédito: Sony Pictures Brasil/Divulgação

O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui, conversou sobre as chances do filme no Oscar durante sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido na noite de segunda-feira, 23. Apesar de reconhecer as dificuldades, Paiva mostrou otimismo quanto à possibilidade de o longa ser reconhecido pela Academia.

Durante a entrevista, Paiva foi questionado sobre as possibilidades de Ainda Estou Aqui figurar entre os vencedores do Oscar. O escritor não escondeu o quanto acredita ser um desafio para o filme conquistar uma estatueta. "Eu acho dificílimo", afirmou.

Ele contextualizou sua resposta, mencionando o alto nível das atrizes e filmes concorrentes. "A Fernandinha, mais difícil… A Demi Moore, que está maravilhosa… a Nicole Kidman, que não vi, mas dizem que está maravilhosa, a Kate Winslet, já aquela que fez o filme do Almodóvar", comentou, destacando a competitividade da premiação. Marcelo também fez uma análise das atuações de Fernanda Torres e Selton Mello, protagonistas do filme, e falou sobre o cenário competitivo em Hollywood. "São as melhores atrizes de Hollywood que já ganharam o Oscar", acrescentou, ressaltando a magnitude da competição. Embora reconheça a dificuldade, Paiva expressou sua esperança. "Tomara", disse ele, referindo-se às chances do filme de levar uma estatueta. "Vamos torcer. Tomara que Hollywood dê uma rasteira no óbvio. E ano passado deu, Anatomia de Uma Queda ganhou, no ano interior teve O Parasita."