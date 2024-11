'Ainda Estou Aqui': livro está no Top 5 de mais vendidos da Amazon

Na quinta-feira, 21, o livro "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva, alcançou o primeiro lugar no ranking

O sucesso de “Ainda Estou Aqui” continua, mas agora não apenas nos cinemas. Esta semana, o livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, que inspira a história contada no filme, alcançou o topo da lista de livros mais vendidos na Amazon no Brasil.

Na noite desta quinta-feira, 21, o autor compartilhou uma captura de tela na ferramenta Story, do Instagram, em que mostrava o livro em 1º lugar no ranking do site. “Incrível”, escreveu na publicação.