'Ainda Estou Aqui': filme alcança mais de 1 milhão de espectadores

"Ainda Estou Aqui" já foi assistido por mais de um milhão de pessoas Crédito: Alile Dara Onawale/Divulgação

Com menos de duas semanas de exibição nos cinemas brasileiros, “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles, foi assistido por mais de um milhão de pessoas. Dados divulgados pela ComScore Brasil nesta segunda-feira, 18, mostram que o longa arrecadou R$ 23,5 milhões em bilheteria até o momento. Em seu primeiro fim de semana, a produção ficou em 1º lugar no ranking da ComScore de filmes mais assistidos em território nacional. No último fim de semana, no entanto, foi ultrapassado por “Gladiador 2”, estrelado por Paul Mescal e Pedro Pascal.

O filme vem sendo um sucesso desde a estreia no dia 7 de novembro. Apenas no primeiro dia em cartaz, o longa faturou cerca de R$ 1,1 milhão em bilheteria. Dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Abraplex) mostraram que o filme foi assistido por 353 mil espectadores no mesmo fim de semana.