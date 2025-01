Fernanda Torres sobre sucesso de 'Ainda Estou Aqui': 'Milagre'

No longa, Fernanda interpreta Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva , que foi torturado e morto no período da ditadura militar no Brasil .

“Não é um milagre? Mesmo agora, estar aqui (no Globo de Ouro) com este filme. Outro dia, vi Judi Dench dizendo que você precisa ter muita sorte neste negócio, e acho que ela está certa”, disse à publicação.

O filme também é um dos pré-selecionados para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. A relação final está prevista para ser divulgada em 17 de janeiro.

Conheça os concorrentes na categoria de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro 2025

"Tudo que Imaginamos Como Luz"

"Emilia Pérez"

"The Girl with the Needle"

"Ainda Estou Aqui"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Vermiglio"