Atriz Maria Gladys é achada após filha relatar sumiço no Réveillon de Copacabana

Filha da artista, Maria Thereza anunciou nas redes sociais que a mãe teria desaparecido. Com ajuda de internautas, Maria Gladys foi localizada horas depois

O início do novo ano para a família da atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi de tensão. Filha da artista, Maria Thereza Mello recorreu às redes sociais na quarta-feira, 1º, para afirmar que a mãe teria desaparecido após as comemorações de Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Após a repercussão, uma usuária do X (antigo Twitter) ajudou na localização da atriz. “Eu e a avó da atriz americana Mia Goth”, escreveu a internauta ao publicar uma foto tirada com Maria Gladys. Sua neta, Mia, também é atriz e atuou em filmes como a trilogia “X” e “Suspiria”.