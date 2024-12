Claudia Leitte altera música novamente, mesmo após denúncia ao MP-BA

Atração no pré-Réveillon de Recife (PE) neste domingo, 29, Claudia Leitte, de 44 anos, ignorou o movimento a favor da permanência do nome de Iemanjá na música “Caranguejo (Cata Caranguejo)”, de sua época de Babado Novo. A cantora foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) por suposto racismo religioso ao substituir a divindade africana por Yeshua.

A canção entrou em pauta nas redes sociais durante o primeiro ensaio de Carnaval da artista em Salvador (BA). Na apresentação, Claudia surpreendeu os fãs com a substituição na letra: de “Joga flores no mar / Saudando a rainha Iemanjá” para “Joga flores no mar / Eu amo meu rei Yeshua”.