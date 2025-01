Preta Gil agradece homenagem de Ivete em show de Réveillon; veja

Em foto, Preta é vista deitada em um leito hospitalar, cercada por amigos e familiares, incluindo o pai, Gilberto Gil, e a irmã, Bela Gil / Crédito: Reprodução/Instagram

Internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora Preta Gil, de 50 anos, passou a virada de Ano Novo fora da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ela assistia aos shows em Copacabana, no Rio de Janeiro, quando foi surpreendida por uma homenagem da amiga Ivete Sangalo, 52. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Em publicação no Instagram, no fim da noite desta terça-feira, 31, Preta reportou aos seguidores que havia deixado a UTI. “Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais”, escreveu na legenda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em agosto de 2024, Preta anunciou que seu câncer havia retornado, em outras partes do corpo. Em dezembro, ela passou por um procedimento que durou 21 horas. Começou às 6 horas do dia 19 e terminou às 3 horas do dia seguinte, conforme a equipe da artista afirmou.