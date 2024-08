Elon Musk no X: relembre três polêmicas do dono do Twitter

Elon Musk: confira três polêmicas do bilionário e dono do X (antigo Twitter) Crédito: RYAN LASH / AFP

A suspensão dos serviços do X (antigo Twitter) no Brasil chegou aos assuntos mais comentados na rede social nesta sexta-feira, 30, após a solicitação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que a empresa nomeasse um representante no País. O empresário sul-africano Elon Musk, que concluiu a aquisição da empresa em outubro de 2022, é conhecido por seus comentários controversos e adesão às teorias da conspiração. Entre elas, a minimização da pandemia de Covid-19 em 2020. Veja a seleção de três polêmicas do bilionário nos últimos anos.

O que é Starlink? Empresa de Musk teve contas bloqueadas no Brasil; CONHEÇA 1. Elon Musk no Twitter: Reativou contas suspensas Por meio de uma enquete na rede social, Musk reativou a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia sido banida após a incitação do Republicano à invasão do Capitólio. O novo dono da rede social também autorizou o retorno do teórico da conspiração Alex Jones à plataforma, mais uma vez utilizando enquetes para os seguidores. O banimento do norte-americano aconteceu em 2018 e seu retorno, em 2023.

2. Elon Musk no Twitter: Demissões em massa Em entrevista à BBC, o bilionário revelou que demitiu mais de 6 mil funcionários desde a aquisição da rede social. Agora, segundo Musk, o total de pessoas na companhia é de 1.500. 3. Elon Musk no Twitter: Tuítes sobre a Covid-19 Durante a pandemia de Covid-19, Musk afirmou em mais uma entrevista, esta ao podcast Sway, do jornal New York Times, que não tomaria a vacina quando estivesse disponível. Ao ser confrontado com o número de vítimas da doença, o empresário afirmou que “todo mundo morre”. “A questão é saber o que, no balanço, serve ao bem maior”, completou.

Na rede social, Elon Musk impulsionou conspirações sobre vacinas e questionou a validade dos imunizantes contra a Covid-19. Bluesky: com bloqueio do X (Twitter), CONHEÇA seu provável sucessor

Fim do X/Twitter? Entenda motivo de embate no Brasil Por trás do confronto entre Moraes e Musk estão e-mails do X divulgados no início de 2024. No último dia 3 de abril, o jornalista estadunidense Michael Shellenberger divulgou uma série de e-mails contendo mensagens trocadas entre funcionários do antigo Twitter entre os anos de 2020 e 2022.

As informações ficaram conhecidas como “Twitter Files Brazil” e exibem relatos e reclamações dos servidores acerca das decisões do Judiciário brasileiro que determinaram a exclusão de conteúdos em investigações envolvendo a propagação de fake news.

O material também insinuava que o Supremo Tribunal Federal (STF) estava censurando as empresas de tecnologias — chamadas big techs — e espionando indiscriminadamente usuários para interferir nas eleições presidenciais de 2022. Algumas das acusações foram desmentidas pelo próprio jornalista.

Depois de vir à tona, o ministro exigiu que Elon Musk apresentasse documentos que explicassem a procedência dos e-mails.