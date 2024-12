Cearense preso por ameaça de atentado em Brasília foi dado como desaparecido no Ceará

No Ceará, para o início dessa busca não é necessário aguardar 24 horas. Em Fortaleza, o registro pode ser feito na 12ª DHPP. Já os casos registrados na Região Metropolitana e nos demais municípios do Estado ficam sob a responsabilidade das delegacias que atuam na circunscrição onde ocorreu o desaparecimento.

Lucas era tido como desaparecido no Ceará. Na sexta-feira, 27, o perfil oficial da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará publicou que o homem estava desaparecido. A divulgação acontece quando amigos e familiares procuram unidades policiais e reportam o desaparecimento.

Com autorização da família, os casos registrados são publicados nos perfis da delegacia no Facebook e Instagram. Segundo a publicação, ele havia sido visto pela última vez no dia de Natal deste ano no bairro Arianópolis, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. “Ajude-nos a encontrá-lo. Caso você tenha alguma informação, entre em contato conosco. Garantimos o sigilo das informações. Cada minuto importa”, ressaltou o perfil.