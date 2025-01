Com Doença de Parkinson, Manoel Carlos tem piora no estado de saúde

Autor de novelas da Globo que tinham como protagonistas uma personagem "Helena", Manoel Carlos, o Maneco, teve piora no estado de saúde devido à Doença de Parkinson

O autor e diretor Manoel Carlos teve uma piora em seu estado de saúde . A informação foi divulgada pela produtora Boa Palavra – fundada por ele e a esposa nos anos 1990, que realiza o gerenciamento do legado do escritor paulista – em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 3.

Diagnosticado com Doença de Parkinson desde 2019, o Maneco , como é conhecido, segue sob cuidados médicos junto à família em sua residência no Rio de Janeiro.

Conforme a nota, o autor de novelas “enfrenta uma piora” devido à doença e, nos últimos meses, teve “comprometimento motor e cognitivo agravado”.

Considerado um dos autores pioneiros na televisão brasileira, Maneco consagrou seu nome com as diversas produções ambientadas no Rio de Janeiro e que traziam uma “Helena” como personagem principal.