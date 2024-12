Thiaguinho revela crise de Burnout: 'Eu não me reconhecia'

Thiaguinho revelou o diagnóstico de Burnout durante participação do podcast "Grande Surto" e que demorou a entender os sinais de seu corpo pedindo ajuda

O desabafo do cantor de pagode aconteceu durante o podcast “Grande Surto”, comandado por Fernanda Paes Leme, divulgado na segunda-feira, 23.

Em recente entrevista, o cantor Thiaguinho declarou ter enfrentado o diagnóstico de Burnout , um distúrbio emocional grave, também chamado de Síndrome do Esgotamento Profissional .

“ Me pegou sem eu saber o que era Burnout . Eu já tive algumas vezes, depois que comecei a me inteirar sobre o assunto, que é um assunto que me chama bastante atenção. Inclusive, saúde mental, eu falo muito isso para a minha galera e todo mundo que me rodeia”, afirmou.

O artista revelou que demorou a entender os "sinais de seu corpo pedindo ajuda" e que já sofreu com duas crises sem saber o que estava acontecendo.

Na conversa, ele ainda chamou a atenção para a importância de discutir assuntos relacionados à saúde mental, tanto para ele quanto para as pessoas ao seu redor. “Eu falo muito isso para a minha galera, para todo mundo que me rodeia”, afirmou, ressaltando como esse tema é fundamental em sua vida.

O final do grupo Exaltasamba, em 2012, também aconteceu em um momento difícil da sua vida em que ele se encontrava com distúrbio emocional. Thiaguinho relembrou que, durante as idas para os shows, se pegou chorando várias vezes em casa.

“No final do Exalta, eu tive uma [crise] que eu não me reconhecia. Eu saía para o show e começava a me dar palpitação”, revelou.