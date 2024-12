Raul Gil se despede do SBT após 14 anos e agradece Silvio Santos

Emissora exibiu a última edição do Programa Raul Gil nesse sábado, 28. Apresentador se despediu da emissora no ar e agradeceu à família Abravanel

“Quero agradecer a todos vocês do auditório, à produção, a todas as meninas que ajudaram o programa, a todos que fazem parte: segurança, câmera, diretoria”, anunciou Raul. “Agradecer, em especial, à família Abravanel”.

Após 14 anos no SBT , o apresentador Raul Gil , de 86 anos, se despediu da emissora nesse sábado, 28, durante a exibição da última edição de seu programa de auditório. O paulista utilizou o espaço para agradecer aos telespectadores, à equipe do programa e à família Abravanel.

No clima de Réveillon, Raul pediu paz mundial no próximo ano. “Que Deus nos abençoe, nos dê paz para o mundo , para que a gente não assista na televisão tanta bomba, tantos mísseis. Vamos assistir flores, amor, alegria, canto, tudo isso é o que eu quero desejar a vocês”, comentou.

Fim do Programa Raul Gil

Além da despedida do apresentador, a última edição do “Programa Raul Gil” também exibiu a final da competição “Shadow Brasil Gospel”. Nomes significativos da música cristã brasileira participaram do momento, como Paulo Neto, Mauro Henrique, Paloma Possi, Regis Danese e Marcos Freire.

Conforme dados prévios do Kantar Ibope, o último programa atingiu audiência média de 1,9 pontos na Grande São Paulo, contra 10,8 pontos da TV Globo e 3,4 da Record TV. Com a extinção do programa de Raul Gil, a faixa de horário no SBT será ocupada pela sessão “Sábado Série”.

A saída de Raul da emissora já era esperada. Em março último, ao receber homenagem no programa “Domingão com Huck”, da Globo, o paulista anunciou sua vontade de se aposentar ainda em 2024. “A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano”, disse ele na entrevista.