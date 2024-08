Dia de Iemanjá: 15 de agosto ou 2 de fevereiro? Entenda diferença

Dia de Iemanjá: 15 de agosto e 2 de fevereiro; entenda presença de datas diferentes no Brasil Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

“Mãe cujos filhos são peixes”: É assim que Iemanjá, a rainha do mar, se traduz no idioma Yorubá (“Yéyé Omó Ejá”). A orixá das religiões de matriz africana é celebrada em datas diversas ao redor do Brasil, e recebe uma de suas homenagens durante o mês de agosto. Na capital cearense, cujo dia 15 de agosto é considerado feriado da padroeira, Nossa Senhora de Assunção, a figura de Iemanjá pode se confundir com a da santa. O motivo se relaciona com o sincretismo religioso no País. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Os negros afrodescendentes não podiam cultuar seus orixás livremente, então muitos adotavam seus orixás aos santos católicos”, explica Rodrigo Santos, assistente comercial e filho de santo de Mãe Luciana do Zé Pelintra.

A festividade da mãe dos orixás se tornou um patrimônio imaterial de Fortaleza em 2018, após celebrações que já aconteciam há mais de 50 anos. Iemanjá cumpre papel de combate à intolerância religiosa, diz devota; CONFIRA Dia de Iemanjá: além de 15 de agosto, comemoração acontece em 2 de fevereiro No início do ano, o Dia de Iemanjá recebe mais uma data popular: 2 de fevereiro. Nesse mês, o destaque fica para a capital baiana, Salvador, onde os festejos também são considerados patrimônio cultural da cidade.

O cortejo para Iemanjá foi popularizado desde a década de 1920 e é representado pela Festa do Rio Vermelho, a maior homenagem do País à mãe dos orixás. O dia 2 de fevereiro também celebra Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos marinheiros, pescadores e jangadeiros. A divindade católica é igualmente ligada ao mar e a presença do sincretismo religioso no Brasil conecta as duas figuras de crenças diferentes. Iemanjá: CONHEÇA a rainha do mar celebrada no dia 2 de fevereiro

Dia de Iemanjá: o que oferecer? Entre as opções de ofertas para Iemanjá, Rodrigo Santos recomenda um “lindo balaio” de frutas verdes, como uvas, maçãs, pêra, etc., todas seguindo o padrão da cor. “Por ser muito bela e vaidosa, aproveitamos e oferecemos perfumes (águas de cheiro), espelhos, pentes e brincos delicados”, relata. Um manjar de ameixas também é outra forma de oferta, considerada por Santos de “suma importância”, além de flores brancas, azuis e amarelas.

Oração para Iemanjá Não existe ao certo uma oração fixa para Iemanjá. Para Santos, o processo de oração oferece “conexões entre o material e o espiritual (o sagrado)” e são representativas dos próprios sentimentos e os momentos vividos. Por outro lado, o praticante de umbanda oferece um ponto (cântico), refletindo adoração a Iemanjá: Iemanjá, Iemanjá… 2x

No fundo do mar tem areia, areia no

fundo do mar 2x

Em cima do mar tem as ondas, as

ondas que vão nos levar…

Para um barco enfeitado de flores…

Para ofertar nossa mãe Iemanjá…

Dia de Iemanjá: onde as festas acontecem em Fortaleza? Praia da Leste Quando: quinta-feira, 15;

Horário: das 11 às 15 horas;

Concentração: Barraca Foi Sol - Praia da Leste, Pirambu;

Mais informações: (85) 9 9973-4000 ou (85) 9 8674-9781 Praia do Futuro Quando: 14 e 15 de agosto;

Horário: das 18 às 00h0min no dia 14 e das 8 às 18 horas no dia 15;

Concentração: Av. Zezé Diogo, 2551 (Barraca do Zé Praia);

Mais informações: @uecumfederacao Praia de Iracema Quando: 14 e 15 de agosto

Horário: das 18h às 00h0min no dia 14 e das 8h às 18h no dia 15;

Concentração: Rua Castro e Silva, 920

Mais informações: @uecumfederacao