Claudia Leitte remove orixá de música e é criticada por secretário

Com letra original saudando Iemanjá, a artista fluminense trocou o nome do orixá por Yeshua – nome de Jesus em hebraico – em uma de suas recentes apresentações.

Pedro Tourinho, secretário da Cultura e Turismo de Salvador, compartilhou em seu perfil no Instagram a indignação com o ocorrido e lamentou a atitude, considerando um “desrespeito, apropriação e retrocesso” .

A mudança na canção, considerada um dos hits do gênero musical baiano, no entanto, não foi recebida positivamente por parte do setor cultural.

Música foi lançada por Claudia Leitte em 2004

Lançada na voz de Claudia em 2004, no álbum “Uau! Babado Novo em Salvador”, quando ainda era vocalista da banda de axé, a canção tem na letra original: “Joga flores no mar / Saudando a rainha Iemanjá”. Com a alteração, a música foi apresentada com: “Joga flores / Eu canto meu rei Yeshua”.



Declarada da religião cristã neopentecostal, a cantora até o momento não se pronunciou sobre a situação.