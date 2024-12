Maíra Cardi revela que a filha tem transtorno sensorial; entenda

Maíra Cardi revelou que a filha Sophia, 6, foi diagnosticada com transtorno do processamento sensorial (TPS). Em vídeo publicado no perfil do Tik Tok da empresária, ela afirma que a condição afeta os sentidos da criança, como audição e olfato.

“Eu achava que era birra muitas coisas que ela fazia”, disse ela ao explicar como descobriu a condição em vídeo publicado nesta sexta-feira, 27. A criança tem sensibilidade à luz, além de não vestir todos os tipos de roupa, por conta de sua pele.