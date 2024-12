Casado, Carmo Dalla Vecchia se declara a ex-marido e lembra relacionamento

O ator Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para abrir o coração para o ex-marido, o arquiteto Adriano da Silva Falcão. A declaração pegou os seguidores de surpresa, já que Carmo é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

"E quando seu melhor amigo é seu ex? Já passaram por isso? Nunca nos separamos, faz 31 anos. Fomos colegas de aula 5 anos antes de nos casarmos", escreveu, celebrando a longa amizade que mantém com o ex.