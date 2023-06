Disney apresenta novo filme de animação em festival na França

A Disney apresentou na última sexta-feira, 16, durante o Festival de Cinema de Animação de Annecy, na França, 20 minutos de “Wish: O Poder dos Desejos”, filme que chegará às salas de cinema em novembro, nas comemorações do centenário do estúdio.

Criado a partir de imagens geradas por computador combinadas com um “efeito aquarela”, “Wish” se passa no reino medieval fictício de Rosas e tem a princesa Asha como protagonista.

Nas cenas apresentadas ao público no festival internacional de animação, aparece Asha, uma jovem de 17 anos destinada a se tornar aprendiz do rei "Magnífico", capaz de tornar realidade os desejos de seus súditos.

“Wish” estreará nos cinemas e “não chegará em seguida ao serviço de streaming Disney+, porque esses filmes são feitos para o cinema. Era importante para todos nós, especialmente este em cinemascope”, explicou à AFP sua criadora, Jennifer Lee, diretora criativa da Disney Animation Studios.

O longa nasceu do desejo de Jennifer e Chris Buck, dupla que dirigiu “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013), de celebrar o centenário da Disney em 2023.

“Conversamos muito sobre como poderíamos celebrar 100 anos de histórias e, ao mesmo tempo, fazer isso de forma fresca e nova”, explicou Jennifer, que queria escrever um “conto de fadas original, não baseado em um livro”.

“Wish: o Poder dos Desejos”, que combina tecnologias 3D e 2D, será antecedido nos cinemas por um curta chamado “Once Upon a Studio”, no qual aparecem cerca de 500 personagens da Disney.



