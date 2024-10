'Coringa 2' será lançado no streaming menos de um mês após estreia

Após a repercussão negativa de “Coringa: Delírio à Dois”, com prejuízo de aproximadamente US$ 200 milhões para a Warner Bros, o filme estreia nos streamings estadunidenses em 29 de outubro, segundo a revista Variety.

Com menos de um mês de exibição nos cinemas, a sequência do filme dirigido por Todd Phillips vai ser disponibilizada para aluguel e venda. Até o momento, não foram informadas as datas para o Brasil.

Rejeitado pela crítica com apenas 33% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma rara nota "D" no CinemaScore, as duas primeiras semanas de "Coringa 2" teve menos bilheteria do que "Flash" (2023).