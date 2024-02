Comédia romântica é o filme mais assistido no Carnaval 2024

Com Sydney Sweeney e Glen Powell, "Todos menos você" foi o filme mais assistido no Brasil durante o Carnaval 2024

As informações são da Comscore, empresa especializada em audiência no Brasil, que detalhou que mais de 1,64 milhão de pessoas aproveitaram o feriadão para ir ao cinema.

Nem só de folia se viveu o Carnaval deste ano. Com mais de 361 mil de pessoas nas salas por todo o país, “ Todos menos você ” foi o filme mais assistido durante o período carnavalesco .

Leia também | Sydney Sweeney, de "Euphoria", estará no elenco do filme "Madame Web"

Cinema atrai grande público durante o Carnaval 2024

Ainda de acordo com a Comscore, o filme nacional “Nosso Lar 2: Os Mensageiros” foi o segundo mais assistido no Brasil no Carnaval. Dirigido por Wagner de Assis (“Nosso Lar” 1 e 2), o longa-metragem arrecadou R$ 4,71 milhões em bilheterias e foi visto por 223 mil pessoas.

Em terceiro lugar, “Pobres Criaturas” foi visto nos cinemas por cerca de 124 mil pessoas. Protagonizado por Emma Stone, a produção é uma das principais apostas ao Oscar 2024 com 11 indicações na premiação.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui