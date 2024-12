'Moana 2' supera bilheteria de 'Wicked' e bate recorde de 'Frozen'

Sequência superou "Frozen II" e se tornou a maior estreia animada da Disney / Crédito: Divulgação/Disney

"Moana 2", nova animação da Disney, chegou aos cinemas do Brasil na última sexta-feira, 29, e já figura entre as maiores estreias de animação do estúdio. Com US$ 135,5 milhões acumulados até domingo, 1º, o valor supera os US$ 130,3 milhões feitos por "Frozen" 2 há cinco anos.

Dando continuidade a "Moana – Um Mar de Aventuras", lançado em 2016, agora a jovem se torna velejadora após cruzar os mares da Polinésia.

Segundo dados do site Deadline, a continuação fez US$ 221 milhões em seus primeiros cinco dias em cartaz no país. Os números exitosos da animação da Disney aparecem em meio a outro recorde: neste Dia de Ação de Graças, as bilheterias norte-americanas tiveram a maior arrecadação histórica para o feriado. Com outros dois blockbusters em cartaz simultaneamente – "Gladiador 2" e "Wicked" –, os cinemas faturaram US$ 422 milhões. Sucesso de 'Moana 2' nos streamings Inicialmente um sucesso moderado, o longa se tornou um clássico com o passar dos anos, especialmente após liderar o streaming em 2023, sendo o filme mais assistido em todas as plataformas, de acordo com a empresa analista de audiência Nielsen.