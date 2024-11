Lady Gaga no Brasil? Colunista confirma show gratuito em 2025

Lady Gaga vem ao Brasil em 2025 para show gratuito no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

A cantora Lady Gaga vem ao Brasil em maio de 2025 para show gratuito no Rio de Janeiro. A novidade foi confirmada pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, que detalhou que Eduardo Paes, prefeito da capital carioca, assinou na quarta-feira, 27, o contrato com a “grande estrela”. O show da artista norte-americana seguirá o mesmo formato da apresentação de Madonna na orla do Rio, realizado em maio deste ano. O megashow de Lady Gaga ocorre na Praia de Copacabana e será gratuito e aberto ao público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A confirmação da vinda da cantora ao País, no entanto, só deve ser divulgada em 15 de dezembro, após o fim do Acordo de Não Divulgação, que garante o sigilo das negociações durante as últimas fases.