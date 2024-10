Eduardo Paes: o que você precisa saber sobre o prefeito reeleito no RJ

Eduardo Paes (PSD) foi reeleito prefeito do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Entre 2009 e 2016, Eduardo Paes (PSD) assumiu o cargo de prefeito do Rio de Janeiro por dois mandatos. Em 2024, o gestor municipal repete o seu feito no 1º turno, com a sua reeleição na capital do estado fluminense. O quarto mandato conquistado por Paes é um feito inédito no Rio de Janeiro desde a redemocratização. Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 3, o atual chefe do Executivo municipal já indicava a sua vantagem: 54% das intenções de voto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça Eduardo Paes e sua atuação como prefeito do Rio de Janeiro.

SAIBA MAIS | Eleições 2024: Qual o cenário e quem lidera nas capitais mais populosas do país?

Eduardo Paes: quem é o prefeito do RJ? Aos 54 anos, Eduardo da Costa Paes é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e, antes de comandar a capital, já teve outras atuações no cenário político. Entre 1993 e 1996, iniciou a sua presença na política como o Subprefeito da Zona Oeste. Na época, Paes tinha 23 anos de idade e, no ano seguinte, foi eleito vereador, embora não tenha finalizado o mandato, já que disputou o cargo de deputado federal e venceu.

Os dois mandatos anteriores de Eduardo Paes na Prefeitura (2009-2016) foram marcados por eventos internacionais, como a Copa do Mundo 2014 e a edição das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro, além da inauguração do Museu do Amanhã. Vídeo falso é usado para atribuir apoio do Comando Vermelho a Eduardo Paes | ENTENDA Vice de Eduardo Paes O atual vice na chapa de Eduardo Paes é Eduardo Cavaliere (PSD), de 30 anos. A escolha ocorreu após a desistência do deputado federal Pedro Paulo (PSD).

Cavaliere atuou como secretário municipal do Meio Ambiente na gestão de Paes e foi delegado do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop-26). Eduardo Paes e Ozempic na rede pública? Uma proposta de Paes em entrevista ao jornal Extra, no início de outubro, causou controvérsia: a disponibilização do Ozempic, medicamento usado para o tratamento de diabetes tipo 2 ou sobrepeso, na rede pública de saúde do município.

“O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família… Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo”, comentou. “Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda… A preocupação não é estética, é de saúde mesmo. Fui fazer exame de sangue outro dia e todas as minhas taxas abaixaram”, completa. Eduardo Paes tem filhos? É casado? Conheça família A primeira-dama da capital fluminense, Cristiane Paes, assumiu a presidência da Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro no primeiro mandato do esposo, em 2009, e reformulou a instituição. Esta passou a se chamar RioInclui.