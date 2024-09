Lady Gaga anuncia novo álbum com músicas do filme ‘Coringa 2’

Lady Gaga anunciou, nas redes sociais, novo projeto que fará parte da trilha sonora do filme "Coringa: Delírio a Dois"

A cantora americana Lady Gaga anunciou nesta terça-feira, 24, seu novo álbum "Harlequin", com canções que compõem a trilha sonora do filme "Coringa: Delírio a Dois", previsto para estrear dia 3 de outubro nos cinemas do Brasil.

"Harlequin" será lançado na sexta-feira, 27, mas não é o último projeto musical de Lady Gaga para os próximos meses. Além dele, a cantora prevê lançar seu sétimo álbum de estúdio em fevereiro de 2025, com a primeira canção divulgada já em outubro deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira as faixas de "Harlequin"