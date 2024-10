Novo single de Lady Gaga será lançado nesta sexta-feira, 25

Além da data de lançamento, o novo projeto musical de Gaga ganhou um site para divulgação. Nele, os internautas encontram a frase “I could play the doctor” (“Eu poderia bancar o médico”, em tradução livre para o português).

Lady Gaga anunciou o lançamento do principal single do seu sétimo álbum de estúdio para esta sexta-feira, 25. Intitulada “Disease” , a música já tinha o nome especulado pelos fãs nas últimas semanas.

Apesar de não ter divulgado detalhes sobre o disco, as especulações na internet por quem acompanha a artista apostam que ela volte com um trabalho focado no pop.

Em julho, ela mostrou um trecho inédito de uma música para os fãs que a acompanhavam nas aberturas das Olimpíadas, em Paris.

Recentemente, Gaga lançou o álbum “Harlequin”, inspirado em seu papel no filme “Coringa 2”. Em agosto, lançou uma parceria com o cantor Bruno Mars, “Die with a Smile”, que domina o topo da parada global do Spotify há 57 dias e é trilha sonora de vídeos no TikTok.