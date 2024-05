Globo lucra mais de R$ 50 milhões com show de Madonna no Brasil

A emissora Globolucra com os patrocinadores que serão anunciados durante a transmissão em TV aberta da apresentação de Madonna no Brasil

Antes mesmo da chegada da Rainha do Pop, Madonna, no Brasil, a Globo já vêm lucrando com os patrocínios que aparecerão durante a transmissão em TV aberta do show da cantora no país, acumulando R$ 51 milhões até então.



Segundo a Folha de São Paulo, a Rede Globo já vendeu três cotas de patrocínio para a exibição em TV aberta e outras plataformas. Cada cota foi vendida num valor estimado em R$ 17 milhões.

