Lady Gaga integra elenco da 2º temporada de 'Wandinha', diz revista

A relação de Gaga com "Wandinha" começou ainda durante a exibição da primeira temporada, em 2022, quando a música "Bloody Mary" viralizou entre os fãs.

Sua incursão no universo da série "Wandinha" promete atrair ainda mais atenção para a produção, que segue consolidada como um sucesso mundial.

A novidade chega após a estreia de Lady Gaga em "Coringa: Delírio a dois" , filme de Todd Phillips lançado em 2024, onde a cantora e atriz contracena com Joaquin Phoenix .

A presença da atriz e cantora na série é aguardada com grande entusiasmo , não apenas pelos fãs de sua música e carreira cinematográfica, mas também pelo impacto que a participação pode ter no enredo.

Esse momento gerou uma conexão simbólica entre a música e o universo da personagem, o que só aumentou as expectativas sobre a participação de Gaga na segunda temporada da série.

A canção ficou associada a uma cena em que Jenna Ortega , protagonista da produção, dança ao som do hit de Lady Gaga.

Atualmente, Gaga está em estúdio preparando seu aguardado sétimo álbum solo , previsto para ser lançado em fevereiro de 2025 . O projeto, que segue a linha pop, foi antecipado com o single "Disease", lançado em outubro.

Além de seus papéis de destaque no cinema , como "Nasce Uma Estrela" (2018), "Casa Gucci" (2021) e "Coringa: Delírio a Dois" (2024) , Gaga também tem vasta experiência na televisão , com destaque para sua atuação na quinta temporada de "American Horror Story", que lhe rendeu um Globo de Ouro em 2016.

Recentemente, Gaga também foi indicada ao Grammy por sua colaboração com Bruno Mars na música "Die With a Smile", e lançou uma versão ao vivo da faixa "Disease", intitulada "The Antidote", além de uma versão instrumental da música.

Expectativas para a segunda temporada de "Wandinha"

Além de Jenna, a segunda temporada contará com o retorno de nomes como Emma Myers, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, todos reprisando seus papéis. A expectativa é alta, mas a Netflix ainda não divulgou uma data oficial para o lançamento dos novos episódios.