Camilla de Lucas comemora participação em desfile na SPFW: "Sonhei tanto"

A influenciadora digital Camilla de Lucas anunciou nesta sexta-feira, 12, que irá desfilar na São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do país. Em publicações nas redes sociais, a finalista do Big Brother Brasil 21, comemorou com seus seguidores: “Esse momento eu sonhei tanto”, disse.

“Eu ainda não consigo acreditar, fiquei travada! Mas, esse momento eu sonhei tanto... E lá vem ela! Vou desfilar no São Paulo Fashion Week!”, escreveu a ex-BBB, em comemoração via Twitter. O anúncio também foi feito através de live com a amiga de reality show, Juliette.



Eu ainda não consigo acreditar, fiquei travada!!! Mas esse momento eu sonhei tanto… e lá vem ela!!!

VOU DESFILAR NO SÃO PAULO FASHION WEEK!!!

Por meio do Instagram, onde Camilla alcança o impressionante número de mais de 11 milhões de seguidores, a influenciadora revelou aos fãs a marca para o qual vai modelar, em postagem feita no sábado, 13.

“A estreia nas passarelas vem aí!!! SPFW to chegando! Ainda não estou acreditando que vou fazer meu primeiro desfile. Eu sonhei tanto com esse momento!!! Ela vem ela… Camilla de Looks desfilando para Apartamento 03, no dia 20/11”, escreveu a influenciadora de 27 anos.



A semana de moda de São Paulo acontecerá entre os dias 17 e 20 de novembro, no Pavilhão de Culturas Brasileiras, do Parque Ibirapuera. O evento fashionista é considerado o maior do gênero no Hemisfério Sul.

