Maísa anuncia primeiro trabalho com a Globo: 'Diferente de tudo'

Maísa Silva anunciou nesta segunda-feira, 17, que assinou com a Rede Globo. Com uma carreira na televisão iniciada ainda quando tinha 3 anos de idade, a ex-apresentadora do SBT dará um novo passo na atuação com sua primeira novela da emissora carioca.

“Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa”, contou a atriz em comunicado da Globo enviado à imprensa.

