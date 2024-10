Fernanda Montenegro faz 95 anos; relembre carreira e história de vida

Registrada como Arlette Pinheiro Monteiro, a atriz adotou um nome artístico que ela mesma criou, ainda no início da carreira. Ela nasceu em 1929 no Rio de Janeiro e fez alguns cursos de secretariado até inscrever-se num concurso como locutora e atuou em radionovelas.

No mesmo ano ela casou-se com Fernando, com quem permaneceu junto até 2008, até o falecimento do artista. Juntos eles tiveram dois filhos vindos de gestações complicadas que exigiram muito repouso.

Cláudio Torres, cineasta, nasceu em 1962 e Fernanda Torres nasceu em 1965. A caçula segue construindo uma carreira na atuação, assim como sua mãe, trabalhando em novelas da Rede Globo e em grandes produções para o cinema.

