Fernanda Montenegro e Walter Salles fazem novo filme após 26 anos

A atriz Fernanda Montenegro deve voltar para as telas de cinema em breve. Reconhecida como a “dama da dramaturgia brasileira” por seus inúmeros e diversificados trabalhos na atuação, a artista de 94 anos de idade foi confirmada no elenco do novo filme de Walter Salles.

Intitulado “Ainda estou aqui”, o longa-metragem marca o retorno do diretor às produções narrativas após mais de uma década. A novidade foi divulgada pelo site Deadline no início desta semana.

Com filmagens realizadas no Rio de Janeiro e finalizadas em 2023, o filme terá distribuição internacional. A publicação detalha que a Sony Classics adquiriu os direitos e “Ainda estou aqui” deve ser exibido para a América do Norte, Oriente Médio, Europa Oriental, Turquia, Portugal, Austrália e Nova Zelândia.