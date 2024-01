Fernanda Montenegro é abençoada por papa Francisco no Vaticano

As atrizes Fernanda Montenegro, 94, e Fernanda Torres, 58, receberam a benção do papa Francisco, nesta quarta-feira, 27, no Vaticano. Mãe e filha, respectivamente, elas estiveram presentes na Missa do Galo, e na Audiência Geral.

O encontro aconteceu na Audiência Geral, ocorrida na manhã desta quarta. Foi Fernanda Torres quem apresentou o pontífice à mãe, que conversou rapidamente com a autoridade.

