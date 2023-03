Fernanda Montenegro é eleita a mulher mais admirada do Brasil

Fernanda Montenegro, Michelle Bolsonaro e Anitta; veja quem são as mulheres mais admiradas do Brasil

A atriz Fernanda Montenegro foi eleita pelo quarto ano consecutivo a mulher mais admirada do Brasil, segundo pesquisa do Instituto QualiBest divulgada pela Forbes nesta quinta-feira, 16. Personalidades como Michele Bolsonaro, Anitta, Ivete Sangalo e Maria da Penha também apareceram no ranking.

Para a pesquisa da QualiBest, foram ouvidas 1.506 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2023, e Fernanda foi citada por 9,4% dos brasileiros. A atriz, de 93 anos, foi citada por 11% da população em 2022.

Fernanda Montenegro foi a única a única latino-americana indicada ao Oscar, por seu trabalho com o filme “Central do Brasil”. Além disso, a atriz foi eleita, em 2021, a nova imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Em segundo lugar no ranking de mulheres mais admiradas do Brasil, está Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente da república Jair Bolsonaro, com 5,4% de citações. Ivete Sangalo e Anitta aparecem em sequência.

Confira o ranking de mulheres mais admiradas do Brasil em 2023

Fernanda Montenegro (9,4%) Michelle Bolsonaro (5,4%) Ivete Sangalo (4%) Anitta (3%) Ana Maria Braga (3%) Dilma Roussef (3%) Marina Silva (2,5%) Taís Araújo (1,7%) Gisele Bündchen (1,5%) Maria da Penha (1,5%)

