Júio Andrade é confirmado no remake da novela 'Vale Tudo'

Conhecido por seu papel em "Sob Pressão", o ator Júlio Andrade é mais um nome confirmado no remake de "Vale Tudo"

Na trama, ele será marido de Raquel (Taís Araújo) e pai de Maria de Fátima (Bella Campos) . Descrito como simpático, é um pianista que se frustrou ao longo do tempo por não alcançar o sucesso que desejava como artista. Tinha como sonho construir carreira nos Estados Unidos, mas morre antes de alcançar o que almejava.

Indicado ao Emmy Internacional como “Melhor Ator” pelo papel na minissérie “Betinho: No Fio da Navalha”, Júlio não é uma figura vista regularmente em novelas, mas fará uma participação no remake.

Aposta para os 60 anos da TV Globo, comemorado em 2025, o remake de “Vale Tudo”, segue com grandes nomes sendo anunciados para seu elenco. O último divulgado foi Júlio Andrade , de "Sob Pressão", que viverá Rubinho.

Outros nomes da teledramaturgia brasileira foram anunciados no remake da novela, como Antonio Pitanga e Matheus Nachtergaele na semana passada, sendo escalados para interpretar o pai e um amigo de Raquel, respectivamente.

Luís Melo, afastado das novelas há sete anos, retorna como Bartolomeu, pai do protagonista Ivan. Sua última participação havia sido em “O Outro Lado do Paraíso”. Débora Falabella e Clarissa Pinheiro também teriam sido reservadas, de acordo com o site Notícias da TV, mas ainda sem papéis divulgados.

O remake de “Vale Tudo” está previsto para estrear em 2025, celebrando os 60 anos da TV Globo. A trama será dirigida por Paulo Silvestrini e escrita por Manuela Dias.