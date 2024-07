Vale Tudo: tudo o que já se sabe sobre o novo remake da Globo

Com o sucesso de "Renascer", que contou com um mix de nostalgia aliado à aprovação de um novo público, a TV Globo já prepara um novo remake de uma novela que teve grande sucesso no passado. A aposta da vez é "Vale Tudo", prevista para estrear em 2025, ano em que a emissora completa 60 anos.

"Vale Tudo" é comumente lembrada pelo seu grande sucesso, tendo iniciado em 1988 e terminado no ano subsequente. Sua vilã, Odete Roitman, é uma das personagens mais lembradas pelo público que assistiu a seus 203 capítulos.

