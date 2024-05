‘No Rancho Fundo' registra bons índices e faz sucesso no Nordeste

Em Fortaleza, "No Rancho Fundo" marca 21 pontos de audiência e supera números da antecessora "Elas por Elas"; novela da Globo é escrita por Mario Teixeira

Com apenas um mês no ar, a atual novela das seis da Rede Globo, “No Rancho Fundo” está sendo considerada um sucesso de audiência por todo o País.

A trama teve a maior elevação da faixa com relação a sua antecessora na década e virou um grande êxito na região nordeste.

De acordo com os dados do Kantar Ibope, obtido pelo portal F5, a novela acumula 19 pontos de média em São Paulo, principal mercado da televisão brasileira. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.