Artesanato cearense é exposto no Museu do Louvre, em Paris

O artesanato cearense chegou ao Museu do Louvre, em Paris, na última sexta-feira, 20. O Carrossel do Louvre abriu uma vernissage com as obras, que ficam expostas até este domingo, 22. Para a mostra, a Secretaria da Proteção Social (SPS), por meio da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), selecionou cinco artesãos que trabalham com a escultura em madeira para participar. Dos cinco participantes, três acompanham a exposição em Paris. A secretária da Proteção Social, Onélia Santana, também participa do evento.

A mostra é realizada pela Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, presidida pela jornalista e produtora brasileira Diva Pavesi. A curadoria selecionou cinco esculturas em madeira que falam sobre a arte popular do Cariri. Os artesãos que participam são Silvana Maria dos Santos, Raimundo Caetano (Racar), Francisco Graciano, Aparecido Gonzaga (Din) e Paulo Sérgio de Souza.

