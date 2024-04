No Rancho Fundo: conheça o enredo da nova novela das 18 horas

Quinota é uma moça ultrarromântica e tem como pais Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). Em sua casa, quem manda é a mãe, uma justiceira que cuida da família.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Ao ser vista com Marcelo na cidade urbana, Zefa obriga Quinota a se casar com ele. No entanto, ele foge para não casar-se com a jovem. A partir disso, a personagem de Andrea Beltrão viaja com sua filha em busca do homem em Lapão da Beirada, onde se deparam com um ambiente totalmente diferente do que estão habituadas.