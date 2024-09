Mulheres são 80% dos expositores em feira nacional de artesanato no Ceará

O artesanato, a cultura, a moda, a arte e a gastronomia têm espaço na 6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará - Fenacce 2024, que ocorre de 20 a 29 de setembro em Fortaleza, no Centro de Eventos. As mulheres com mais de 40 anos são 80% dos artesões expositores no evento, conforme a organização. A entrada é solidária, por meio de 2 quilos (kg) de alimentos, que serão destinados a programas sociais cadastrados pelo Sesc Mesa Brasil.

No Ceará, há mais de 16 tipologias de artesanato feito por mulheres, conforme a Fenacce. Itens de decoração e design são os mais procurados, junto com biojoias, crochê, bordado de filé e renda de bilro, de acordo com a organização. Os preços das bijuterias variam de R$ 10 a R$ 20, e obras de arte exclusivas podem chegar a custar até R$ 20 mil.

A Fenacce recebe pela 4ª vez a Rodada de Negócios, com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e cerca de 100 artesãos somente da área, o dobro do ano passado.

O artesanato representa aproximadamente 3% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Sebrae, patrocinador do evento. A Fenacce é realizada pela A&M Promoções e Eventos com incentivo do Ministério da Cultura.

Promovida com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social e da CeArt; do Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc e do Senac e do PAB - Programa do Artesanato Brasileiro. O evento é patrocinado pela Companhia de Gás do Ceará (Cegás), Sebrae Nacional, Apex Brasil e Banco do Nordeste.



Serviço

Fenacce 2024

Quando: 21 a 29 de setembro

Horários: Segunda a sexta, das 15 às 22 horas; no sábado, das 11 às 22 horas e no domingo, 29, das 11 às 20 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) - Fortaleza (CE)

Entrada: 2 kg de alimento