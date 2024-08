Plano estadual voltado a pessoas em situação de rua deve ser finalizado em setembro

No último encontro de debates regionais, realizado na última terça-feira, 20, na sede da Secretaria da Proteção Social (SPS), o Ceará avançou na criação do primeiro Plano Estadual para a População em Situação de Rua no Brasil. A escuta e o debate das propostas gerou um documento que será avaliado pelo Conselho Estadual de Garantia de Direitos para a População em Situação de Rua e Superação de Rua (Cepop). A expectativa é finalizar a proposta em setembro para que o plano seja lançado posteriormente.

O plano foi desenvolvido pela SPS, em parceria com o Cepop, e tem como objetivo transformar as necessidades encontradas em ações práticas e sustentáveis, com uma abordagem mais abrangente para amparar as pessoas em situação de rua.

Em entrevista ao jornalista Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN Cariri, a secretária-executiva de Cidadania e Políticas sobre Drogas, Lidiane Rebouças, disse que foram realizados encontros regionais no mês de agosto para discutir as propostas.