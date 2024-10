De Jabulani a música; relembre momentos marcantes de Cid Moreira

O reencontro de Mister M e Cid Moreira foi ao ar em agosto de 2023 durante a série documental do Fantástico Crédito: Reprodução/Fantástico

Em 2023, em um dos episódios do programa especial que celebrava os 50 anos do Fantástico, Cid Moreira e Mister M se reencontraram.

"A primeira vez que vi o Fantástico, ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil", recordou o mágico na última passagem ao País.