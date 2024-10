Cid Moreira: voz marcou o Brasil do 'Boa Noite' ao Mister M; lembre bordões

O reencontro dos dois foi ao ar em agosto de 2023 durante a série documental do Fantástico Crédito: Reprodução/Fantástico

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, em decorrência de uma pneumonia. A voz marcante de Cid criou bordões como “Jabulani” e narrou o mágico mascarado Mister M nos palcos. Mister M foi um dos maiores sucessos do Fantástico no final da década de 1990 e os truques acompanhados da narração do jornalista são lembrados até hoje. Relembre os bordões icônicos na voz do locutor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cid Moreira narrou Mister M Cid Moreira integrava o Fantástico desde 1973, revezando a apresentação com outras pessoas. Durante sua carreira na Rede Globo narrou as apresentações do ilusionista Mister M.

A direção acreditou que Cid Moreira, conhecido pela seriedade no Jornal Nacional, não aceitaria gravar o quadro para o Fantástico. Mas o jornalista aceitou e imprimiu sua própria marca aos textos do quadro. A dupla era um sucesso e entrou para a memória do programa, assim como os apelidos empregados pelo comunicador ao personagem: “senhor de todos os segredos”, “paladino mascarado”, “príncipe dos sortilégios”, entre outros. Cid Moreira narrou Bíblia após deixar Jornal Nacional; LEMBRE carreira do jornalista

Reencontro entre Cid Moreira e Mister M em 2023 O reencontro dos dois foi ao ar em agosto de 2023, durante episódio da série documental em que o Fantástico reconta sua trajetória. O artista norte-americano Val Valentino, responsável pelo Mister M, contou sobre ser associado a Cid Moreira sempre que visitava o Brasil e relembrou o início do quadro. "A primeira vez que vi o Fantástico, ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil", recordou o mágico.

Cid Moreira e o "Boa Noite" do Jornal Nacional

Durante os seus 26 anos à frente do Jornal Nacional, Cid Moreira eternizou o "Boa Noite". Atualmente, William Bonner, que substituiu o jornalista como âncora do principal telejornal da TV Globo, utiliza a saudação. Cid Moreira e a "Jabulani" Em 2010, durante a Copa do Mundo FIFA, a voz de Cid Moreira eternizou a bola oficial do torneio, fazendo com que todos os brasileiros soubessem pronunciar seu nome. A Jabulani, que significa festejar em zulu, ganhou popularidade após o jornalista pronunciar o nome para uma vinheta do Fantástico. "Quando me chamaram para gravar, eu nem sabia o que era Jabulani. Não imaginava que fosse repercutir tanto", revelou na época.