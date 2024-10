Cid Moreira narrou Bíblia após deixar Jornal Nacional; lembre carreira do jornalista

Apresentador ficou a frente do Jornal Nacional por 26 anos e trabalhou como narrador da Bíblia; relembre

Cid Moreira começou como apresentador do Jornal Nacional, na Rede Globo, em 1969, função que ocupou até 1996, se tornando o âncora com mais tempo à frente de um jornal. Recorde que foi ultrapassado por William Bonner apenas em 2022.

Cid foi o primeiro âncora do Jornal Nacional . Após deixar a apresentação do telejornal, ele se dedicou ao trabalho como narrador da Bíblia em plataformas online.

O jornalista e apresentador Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira , 3, aos 97 anos. Ele estava internado em um hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia.

" Foi em um sábado de Carnaval , estava jogando tênis em Petrópolis e armou um temporal. Eu cheguei e o Léo Batista já estava na bancada, quando eu acabei de fechar a gravata, já estava no ar", contou Cid.

Ele apresentou o jornal cerca de oito mil vezes , segundo informações do Memória Globo.

Suas narrações também estão presentes no Spotify , onde publicou entre 2018 e 2019 suas narrações dos salmos e dos outros livros da Bíblia.

Apesar do imprevisto, o jornalista garantiu que o episódio não se repetiu. "Foi só um", disse.

Cid Moreira fez sucesso em vinheta da Copa do Mundo de 2010

Cid foi muito lembrado pela sua voz marcante ao dizer “Boa Noite”, no início de cada edição do Jornal Nacional. Em 2010, sua voz também ficou marcada na vinheta da Copa do Mundo daquele ano, em que falava o nome da bola oficial “Jabulani”.

