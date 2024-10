Cid Moreira: como foram os últimos anos de vida do jornalista?

O profissional morreu aos 97 anos de idade e deixou seu legado no jornalismo brasileiro; reveja as últimas aparições de Cid Moreira e mais destaques

A voz do jornalista Cid Moreira e seu icônico “boa noite” marcaram os brasileiros por 26 anos, desde a sua estreia no Jornal Nacional, em 1969. Nesta quinta-feira, 3, o público passou por mais uma despedida, após o anúncio da morte do apresentador, aos 97 anos de idade.

A última aparição pública de Cid aconteceu há um mês, em 3 de setembro, no programa "Sem Censura" da TV Brasil. Em seu depoimento gravado, o jornalista falava sobre o amigo e ex-diretor da Globo, Boni.

No dia posterior à sua participação, Cid Moreira foi internado no hospital Santa Teresa, em Teresópolis, Rio de Janeiro. O apresentador ainda tratava um problema renal crônico e a notícia da morte foi compartilhada pela viúva e também jornalista, Fátima Sampaio.