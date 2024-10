Cid Moreira negou insatisfação com saída do JN ao Vida&Arte; leia

Cid Moreira foi apresentador do Jornal Nacional por 26 anos e entrou no Guinness Book; jornalista negou insatisfação com saída em entrevista ao Vida&Arte em 1996 Crédito: Acervo TV Globo/Divulgação

Uma das vozes mais marcantes do jornalismo brasileiro, o locutor e apresentador Cid Moreira deixou legado importante na área da comunicação no País. O jornalista, que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, chegou a dizer em entrevista ao Vida&Arte que achava ter representado “uma fase do telejornalismo do País”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Principal apresentador do Jornal Nacional por quase três décadas, Cid Moreira foi substituído do programa em 1996 em meio a mudanças no formato.

O Vida&Arte entrevistou o profissional na época. Ele afirmou que “mudanças eram naturais” e que “saía sem reclamar” diante da troca por William Bonner. | Leia também | Cid Moreira narrou Bíblia após deixar Jornal Nacional; lembre carreira do jornalista Ao jornalista Jocélio Leal, Moreira negou qualquer insatisfação com a saída e destacou seu trabalho no Jornal Nacional.

Confira na íntegra a entrevista “O Neo Cid”, de 12 de março de 1996 Ele foi o principal apresentador do telejornal mais visto no País durante 26 anos e meio. Acabou vencido pelo novo formato do Jornal Nacional, da Rede Globo: jornalistas lendo notícias para dar mais credibilidade. No dia 1º de abril assumem William Bonner e Lilian Wite Fibe. Mas, Cid Moreira, 68, acredita que “credibilidade não se impõe, se adquire”. Ele, que agora vai se limitar a locutor oficial dos editoriais da emissora, nega qualquer insatisfação com a saída. “Eu iria ficar até quando apresentando? Até os 80?”, indaga como se procurasse uma justificativa. El Cid faz questão de garantir que a substituição já era esperada e costuma se referir à Rede Globo como Família Marinho. Matéria em 12 de março de 1996 com jornalista Cid Moreira Crédito: O POVO

Ontem à tarde, num raro intervalo de sua agenda de comerciais e locuções de vídeos, um Cid Moreira reservado, mas atencioso, conversou com O POVO, por telefone, do Rio de Janeiro. O POVO - Como está sendo a sua saída do Jornal Nacional, após quase 30 anos?

Cid Moreira - Foi natural e previsível. Tudo foi decidido em comum acordo com a direção da emissora. Todos estão felizes e sem nenhuma mágoa. A alteração vem sendo estudada já há algum tempo entre mim e a empresa, numa relação amigável. Não tenho do que reclamar. Pela primeira vez vou ter um contrato de quatro anos, com possibilidade de ampliar para cinco. Antes os contratos eram de no máximo dois anos. Se bem que na minha relação com a família Marinho o contrato acaba não sendo uma coisa primordial, é mais uma coisa formal. OP - O senhor acha que está saindo no tempo certo? CM - É tudo natural, depois de 26 anos e meio fazendo o Jornal Nacional. Eu iria ficar até quando apresentando? Até os 80? Já tenho tudo o que preciso. Entrei para o Guinness Book há três anos.