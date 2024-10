Cid Moreira tinha contrato ‘vitalício’ com a Globo, revela site

Além de Cid Moreira, nomes importantes como Fernanda Montenegro e Betty Faria, possuem contrato vitalício com a Globo

Intitulado “contrato sênior” , o acordo vitalício era direcionado para artistas e nomes importantes das áreas do jornalismo e entretenimento que marcaram a trajetória da emissora.

Conhecido por ser o primeiro apresentador do Jornal Nacional , além de ser locutor de projetos especiais e programas da emissora, Cid integrou o time seleto de personalidades que tinham “contrato vitalício” com a Rede Globo.

Uma das vozes mais populares do jornalismo no Brasil, Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade .

Além de Cid Moreira, importantes personalidades possuem contrato vitalício com a Globo

Conforme o F5, da Folha de S. Paulo, o contrato era renovado “automaticamente” a cada três ou cinco anos, sendo o contratado avisado apenas sobre a manutenção do vínculo e do pagamento do salário.

