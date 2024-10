Morre Cid Moreira: famosos e colegas homenageiam o jornalista

“Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira. Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira será eternamente lembrado ”, concluiu o chefe do Executivo brasileiro.

Com o anúncio da morte de Cid Moreira na manhã desta quinta-feira, 3, diversas figuras públicas publicaram, nas redes sociais, homenagens ao jornalista que havia completado 97 anos no último domingo, 29.

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, cidade da zona serrana do Rio de Janeiro, onde tratava uma pneumonia. Ele ficou conhecido pelos trabalhos como âncora do Jornal Nacional e locutor de reportagens especiais do Fantástico.

Colegas de profissão ressaltaram a potência vocal de Cid, como Patrícia Poeta, que anunciou o falecimento durante sua apresentação do Encontro de hoje. “Perdemos um colega muito querido. Um dos maiores nomes do nosso telejornalismo brasileiro. Dono de uma voz inconfundível.”