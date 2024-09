Senna: data da estreia, elenco completo e mais da série na Netflix

A série está prevista para estrear na plataforma no final do mês de novembro. Veja a seguir data, elenco e mais sobre 'Senna'.

A Netflix divulgou imagens dos atores caracterizados com os personagens da série ' Senna ' nessa quarta-feira, 25. A produção retrata o início da carreira do tricampeão mundial de Fórmula 1, passa pela vida pessoal e vai até o trágico acidente ;

Qual a história da série do Ayrton Senna?

A produção audiovisual acompanha a trajetória de superação do piloto ao longo de seis episódios, até o fatídico momento de sua morte no acidente ocorrido no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, em 1994.

Além de mostrar as conquistas nas pistas, Senna abordará o lado pessoal e emocional do piloto, explorando suas relações e o impacto de sua vida no Brasil e no exterior.

Com direção geral de Vicente Amorim, 'Senna' é produzida pela produtora Gullane e escrita por Álvaro Campos, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, Thais Falcão e Álvaro Mamute.