Netflix: Série sobre Ayrton Senna revela atriz que viverá Xuxa

A atriz Pâmela Tomé foi escalada para interpretar Xuxa Meneghel na minissérie “Senna”, que irá relembrar a carreira e trajetória do maior piloto de corridas do Brasil. A informação foi divulgada na segunda-feira, 29, pela colunista Patrícia Kogut, que confirmou que as negociações com a atriz já estão ocorrendo.

Pâmela é conhecida por seus papéis nas novelas "Malhação" (2015) e "Orgulho e paixão" (2018), da Rede Globo, além de “Gênesis” e “Reis”, da Record. A atriz também está no elenco de “Desejos S.A.”, série brasileira prevista para ser lançada ainda este ano na plataforma de streaming Star+.

“Senna” ainda não tem nada para o lançamento, mas as filmagens devem iniciar no próximo mês, com gravações feitas em Buenos Aires, na Argentina. A minissérie da Netflix contará com seis episódios e está sendo realizada com acompanhamento da família do piloto e em parceria com a Senna Brands.

Confira | Tina Turner dedicou ‘The Best’ para Ayrton Senna em 1993

A produção da Netflix será comandada pelo cineasta Vicente Amorim, que assume a direção juntamente com Julia Rezende. Além de Pâmela Tomé como Xuxa, “Senna” terá Alice Wegmann, interpretando a primeira esposa do piloto, e Camila Márdila viverá Viviane Senna, a irmã do esportista.

Gabriel Leone viverá Ayrton Senna em minissérie da Netflix

O projeto de minissérie da Netflix sobre o piloto Ayrton Senna teve protagonista revelado no dia 21 de março, data em que o icônico esportista completaria 63 anos: o papel caberá a Gabriel Leone, conhecido por participações nas novelas "Velho Chico" e "Um Lugar ao Sol" e pela série "Dom", da Amazon Prime Video.

No material de divulgação da escalação, Gabriel celebra a conquista. "É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, afirma.

LEIA TAMBÉM Ídolo do automobilismo, Ayrton Senna é declarado patrono do esporte brasileiro

O ponto de partida da obra será o início da carreira automobilística de Senna, seguindo até o acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que o vitimou aos 34 anos de idade.



